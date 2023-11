1Live Krone 2023

Unterhaltung. . Verfügbar bis 30.11.2023. WDR.

Die 1 Live Krone ist Deutschlands größter Radio-Preis. In diesem Jahr werden die begehrten Kronen in Bielefeld im Rahmen einer Show in Clubatmosphäre verliehen. Mit dabei sind u.a.: Giant Rooks, Gossip, Jan Delay und Otto mit Ski Aggu. Moderation: Donya Farahani

Wer war die erfolgreichste Künstlerin in diesem Jahr? Was war der beste Song und wer gewinnt in der Kategorie bester Live Act? Die 1LIVE Hörerinnen und Hörer haben gewählt. Die Show findet zum ersten Mal in Bielefeld statt.