UnserWesten, unsere beliebten Foto-Hotspots

Als die Zeche Anfang der 1930er Jahre an den Start geht, gilt sie als die größte und auch modernste Steinkohleförderanlage der Welt! Und das nicht nur in technischer Hinsicht. Die Architektur nach den Bauhaus-Gestaltungsprinzipien besticht durch klare Sachlichkeit, Symmetrie und zeitloser Modernität. Schon damals, und auch heute noch, gilt sie als die schönste Zeche Deutschlands.

Ganz klar, dass so eine Schönheit viele Bewunderer anzieht. Auf dem riesigen Areal kann man die Zeche aus allen möglichen Perspektiven bestaunen und fotografieren. Und jede Menge Details und ungewöhnliche Blickwinkel entdecken. Also: viel Zeit beim Besuch mitbringen!

(Foto: @revierstrolch)