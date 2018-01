Zuhause gefunden – Schäferhund Murphy

Natascha hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sie den Schäferhund zu sich nehmen konnte und als erstes seinen Namen geändert, weil sie Mythos so nicht passend fand. Aus Mythos wurde Murphy. Und mit diesem neuen Namen begann für Murphy ein neues Leben. Heute ist Murphy nicht wiederzuerkennen: Stolz und kräftig, voller Selbstbewusstsein und Lebensfreude tobt er nun durch die Wiesen am Rhein entlang und nutzt jede Gelegenheit, in Pfützen und Teiche zu springen. Ein erstaunlicher Wandel, dank Nataschas Beharrlichkeit und Fürsorge. Auch Nataschas Freund Mario hat sich nach anfänglicher Skepsis mit Murphy angefreundet.