Zuhause gefunden – Waldkater Moyo

Kater Moyo galt als unsauber und schwer vermittelbar. Doch als Tanya und Dirk mit ihren Kindern seinen Auftritt in Tiere suchen ein Zuhause gesehen haben, war es um sie geschehen. Sie haben ihn trotz seiner Unsauberkeit adoptiert. Und dann hat sich gezeigt, was Vertrauen und Zuneigung bewirken können. In seinem neuen Zuhause ist Kater Moyo entspannt und zufrieden und war noch kein einziges Mal unsauber.