Zuhause gefunden – Kater Sternchen, Teil 2

Alles begann am 6. Oktober 2015 in Essen. Straßenreiniger Gerhard fuhr mit seinem Kollegen ihre Route ab, auch zu einer Stelle an der Klarastraße mit Straßenbahnschienen. Dort lag die kleine Katze und Gerhard brachte den kleinen Patienten ins Tierheim, damit er Hilfe bekam. Kurz vor Weihnachten zog Sternchen dann in sein neues Zuhause. Hier lebte schon eine alte Hundedame, mit der sich eine große Freundschaft entwickelte. Nach dem Tod der Hündin trauerte Sternchen sehr stark. Der Kater zog sich zurück. Gerhard und seine Frau holten eine zweite Katze aus schlechter Haltung zu sich. Aber mit Frieda wollte Sternchen überhaupt nichts zu tun haben. Gerhard und seine Frau standen vor einem Problem.

Autorin: Heidi Sonderhoff