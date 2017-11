Tierschutz in Spanien – Wie Tierwork Leben rettet

Pionierprojekt „Refugio“ in Spanien

Alida Gundlach entdeckte das Tierheim des Kreises Segrià in Nordspanien vor knapp zwei Jahren und beschloss sofort, sich hier zu engagieren. Zwar wurden die Hunde nicht mehr wie früher nach kurzer Zeit getötet. Das ist seit 2008 in Katalonien verboten. Aber die Tiere vegetierten alleine in Zwingern vor sich hin, fast ohne Chance auf Vermittlung. In kurzer Zeit baute tierwork e.V. im Refugio große Gruppengehege und Ausläufe sowie einen Klinikraum, in dem die Hunde vor Ort behandelt und kastriert werden können. Auch kümmert sich der Verein um die Vermittlung der Hunde vorzugsweise vor Ort. Dabei helfen Aufklärungskampagnen, die von den Behörden begrüßt und unterstützt werden.