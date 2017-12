Bilder malen und gewinnen!

Ob es ein weihnachtliches Motiv ist, das eigene Tier oder etwas ganz anderes spielt keine Rolle. Wir freuen uns auf die Bilder Ihrer Kinder.

Der Gewinn:

Ein TSEZ-Plüschhund.

So sind Sie dabei:

Schicken Sie uns das Bild Ihres Kindes (eingescannt oder abfotografiert) und Ihre Daten (Name und Adresse) an: tiere@wdr.de. Wichtig ist, dass Sie selbst an dem Geinnspiel teilnehmen, denn die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Selbstverständlich werden wir Ihre Daten ausschließlich für die Verlosung verwenden.

Sie können außerdem über Facebook und Instagram teilnehmen.

Einsendeschluss:

10. Dezember, 20 Uhr.

Am 11. Dezember werden die Gewinner (nur Vorname und Wohnort) hier bekanntgegeben. Außerdem werden sie per Mail, über Facebook oder Instagram benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Stand: 05.12.2017, 12:10