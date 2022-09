Taubenzucht: ein sinnvolles Kulturerbe?

Tauben haben ein ganz besonderes Talent: Mit einem Orientierungssinn, der noch immer nicht endgültig erforscht ist, finden sie zuverlässig ihren Weg. Und so werden seit fast 190 Jahren in Deutschland Brieftauben in speziellen Vereinen gezüchtet. Im März 2022 wurde das Brieftaubenwesen sogar von der Deutschen UNESCO-Kommission in die Liste des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen. Verbände wie der Deutsche Tierschutzbund kritisieren diese Entscheidung: Insbesondere bei Wettkämpfen würden viele Tauben verletzt, andere verirrten sich und vermehrten das Problem der vielen Stadttauben. Der Bundesverband der Brieftaubenzüchter hält dagegen: Die Aufnahme in die UNESCO-Liste sei ein großer Ansporn für die Vereine, auch um neue Anforderungen an Tierschutz und Tierwohl zu etablieren.