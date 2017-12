Mythos 2: Tierheime sind schreckliche Orte

Angeblich sind alle Tierheime dunkel, schmutzig und deprimierend - doch das stimmt so nicht. Tierheim-Mitarbeiter geben sich viel Mühe, das Heim zu einem schönen Übergangszuhause zu machen: Katzenzimmer werden liebevoll eingerichtet, es gibt ehrenamtliche Katzenstreichler, oft ist Tierheimen eine Hundeschule angeschlossen, in der Hunde lernen, aber auch Spaß haben können, in manchen Tierheimen werden sogar gezielt Rudelspaziergänge angeboten…