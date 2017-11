Tiere suchen ein Zuhause vom 26. November 2017

Tierschutz in Spanien – Wie Tierwork Leben rettet

Moderatorin Alida Gundlach engagiert sich für Tiere in Not. Ob herrenlos oder misshandelt, ob in Deutschland, Rumänien, Ungarn oder Spanien – sie kann und will nicht wegschauen. Deshalb arbeitet ihr Verein tierwork e.V. mit Tierschützern und Behörden vor Ort zusammen.