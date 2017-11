Tierheim Siegen

Ben – nicht vermittelt

Der imposante Mischlingsrüde hat viel Power und einen kleinen Sturkopf, aber auch viel Potential, um ein toller Begleiter für das Leben zu werden. Bereits mit 1 ½ Jahren, also mitten in der Pubertät, wurde Ben wegen Überforderung abgegeben. Seitdem versucht das Tierheim die Fehler des ersten Halters auszubügeln und weiter an der Erziehung zu arbeiten.