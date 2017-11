Notfall Niemandshunde

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 28. November 2017

Balto

Er hatte insgesamt 6 Anfragen und konnte tatsächlich das perfekte Zuhause finden. Der an Epilepsie leidende Rüde lebt jetzt in Gütersloh bei einem nicht mehr berufstätigen Ehepaar Dort genießt er sein Leben als Einzelhund in einem Haus mit Garten und Menschen mit viel Zeit. Bei so viel Aufmerksamkeit hat sich Balto schon sehr gut eingelebt.