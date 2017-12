Hundegarten Serres

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 12. Dezember 2017

Fajara – nicht vermittelt

Die kleine unkomplizierte Fajara, die sich sehr schnell an ihr neues Leben in Deutschland gewöhnt hat, ist seltsamerweise der Pechvogel des Vereins. Die ruhige, zutrauliche Hündin würde bestimmt gerne zu älteren Menschen in ein gemütliches Zuhause umziehen.