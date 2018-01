Fellfreunde

Juci

Die Geschichte der freundlichen Schäferhund-Mischlingshündin bewegte viele Zuschauerherzen. 40mal klingelte das Telefon für sie. Juci hat ein passendes Zuhause in Düsseldorf gefunden. Sie lebt jetzt bei einer 4-köpfigen Familie auf einem Gutshof mit Pferden und einem Hund an ihrer Seite.

Juci

Boomer

Der kleine Boomer durfte schon wenige Tage nach der Sendung in sein neues Zuhause umziehen. Ein befreundeter Verein übernahm die Vorkontrolle in Aschaffenburg und so stand dem Umzug nichts mehr im Weg. Boomer lebt dort mit einem weiteren Hund bei einer Familie mit eigenem Reiterhof.