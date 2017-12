TSV Coesfeld-Dülmen

Rembrandt und Picasso

Für Rembrandt kamen die Anrufe für ein neues Zuhause leider zu spät. Kurz nach der Aufzeichnung versagten seine Nieren und er starb. Doch Picasso bekam seine Chance. Er lebt mittlerweile als Wohnungskater bei einem kinderlosen Paar in Nottuln und genießt dort sein Leben.

Katzenwelpen

Das Tierheim Coesfeld konnte nach der Sendung insgesamt 26 Kitten in ein neues Zuhause vermitteln.

Max

Direkt der erste Anruf war für Max ein Volltreffer. Schon wenige Tage später wurde er in sein neues Zuhause nach Ibbenbüren gebracht. Dort lebt er als Zweithund mit einer Hündin bei einer Familie mit einem menschlichen Rund-um-die Uhr-Service.

Markis

Riesenbaby Markis konnte schon eine Woche nach der Sendung in sein neues Zuhause in Dülmen umziehen. Dort lebt er in einer Familie mit Haus und Garten und wird zusammen mit den drei Kindern bestimmt viel erleben.

Bounty

Die Beaglehündin lebt jetzt in Oberhausen mit einer alleinstehenden, älteren Dame in einer 2er WG und wird dort ihrer Rolle als Alleinunterhalterin, Würstchendiebin, Schmusebacke und Begleitservice sehr gut gerecht.

Kalinka und Kiara

Die beiden Meerschweinchen, die stellvertretend für ihre weiteren drei Geschwister in Bocklemünd angereist waren, konnten in unterschiedliche, bereits bestehende Meerschweinchen-WGs vermittelt werden. Auch die übrigen Geschwister haben alle ein neues Zuhause gefunden.