Berner Sennenhunde in Not

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 12. Dezember 2017

Olsen

So charmant sich der 8 -jährige Olsen auch in der Sendung gezeigt hat, für eine erfolgreiche Vermittlung hat es leider nicht gereicht. Aber das Schicksal meinte es trotzdem gut mit dem freundlichen Rüden, denn seine Pflegestelle hat sich entschieden ihn für immer aufzunehmen. Außerdem konnte der Verein durch die Sendung einige Pflegestellen hinzugewinnen und auch für andere Hunde des Vereines meldeten sich zahlreiche Bewerber.

Olsen

Betje

Die ängstliche Betje war mit 38 Anrufern der Spitzenreiter bei den Berner Sennenhunden. Die traurige Geschichte der ausrangierten Zuchthündin ging allen ans Herz. Jetzt kann Betje ihre schlimme Vergangenheit vergessen. Sie ist in den ländlichen Westerwald zu einem Ehepaar mit viel Einfühlungsvermögen und Hundeverstand umgezogen.

Betje

Peppi

Auch für Peppi beginnt jetzt das neue Leben. Die erst 9 Monate alte Hündin wurde bei einem illegalen Welpentransport sichergestellt. Da sie zu früh von ihrer Mutter getrennt wurde, hat sie in der Prägungsphase viel zu wenig kennengelernt. Die Sozialisierung holt sie jetzt in ihrem neuen Zuhause mit einem souveränen Zweithund an ihrer Seite nach. Es ist noch ein langer Weg für Peppi, aber ihre neuen Leute sind geduldig und lassen sich durch Rückschläge nicht entmutigen.