TSEZ-Adventsaktion: Seminar bei Mirko Tomasini

An jedem Adventssonntag verlost TSEZ eine tolle Aktion. Der Hauptpreis in dieser Woche: Die Teilnahme an einem Seminar bei Hundetrainer Mirko Tomasini.

Beim Seminar „So sagt es Dein Hund!“ beschäftigt sich Mirko Tomasini mit dem Ausdrucksverhalten Ihres Hundes. Signale und Körpersprache werden beobachtet und gedeutet, damit auch Sie Ihren Hund anschließend besser einschätzen können.

Was Sie gewinnen können:

1. Preis: Wir verlosen einen Gutschein für die Teilnahme am Seminar „So sagt es Dein Hund!“ am 8. März 2018 in Bonn (exklusive Anfahrt).

2.-3. Preis: Je ein Buch von Mirko Tomasini.

Was Sie dafür tun müssen:

Schicken Sie uns einfach Ihre Daten (Name und Adresse) an: tiere@wdr.de, als PN auf Facebook oder Instagram. Selbstverständlich werden wir Ihre Daten ausschließlich für die Verlosung verwenden. Stichwort: „Hundeseminar“.

Einsendeschluss:

27. Dezember, 20 Uhr.

Am 28. Dezember werden die Gewinner (nur Vorname und Wohnort) hier bekanntgegeben. Außerdem werden sie per Mail, über Facebook oder Instagram benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!