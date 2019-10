Nachhaltige Haustierhaltung

Ein mittelgroßer Hund soll einen ökologischen Fußabdruck wie ein Geländewagen haben, behaupten beispielsweise Robert und Brenda Vale von der Victoria-Universität Wellington (Neuseeland). Doch auch wenn dieser Vergleich nach Meinung anderer Wissenschaftler gewaltig hinkt, steht fest, dass Haustiere einen entsprechenden CO₂ -Fußabdruck haben und somit Einfluss auf das Klima haben.

Fleisch aus Massentierhaltung

Eine der Hauptursachen für die Erderwärmung ist die Massentierhaltung zur Fleischproduktion. Da Hunde und Katzen Fleischfresser sind, landet viel auch in Hunde- und Katzenfutter. Laut einer Studie („Environmental impacts of food consumption by dogs and cats“ by Gregory S. Okin) aus dem Jahr 2017 sollen Haustiere sogar für etwa 25 bis 30 Prozent der Umweltbelastung allein aufgrund der Fleischproduktion verantwortlich sein (zumindest in den USA). In der Regel verzehrt ein Hund mindestens doppelt so viel Fleisch wie ein Mensch. Ein erster Ansatz in Sachen Klimaschutz wäre es also, den Fleischkonsum der Tiere nachhaltiger zu gestalten.

Außerdem entsteht im Alltag mit den Haustieren eine regelrechte Müll-Lawine. Viele Leckerlies sind einzeln eingeschweißt, Nassfutter verursacht eine Flut an Blechdosen und auch beim Spielzeug-Kauf sind aufwendige Plastikverpackungen die Regel. Wem Nachhaltigkeit wichtig ist, kann auch bei der Haustierhaltung im Alltag bewusster einkaufen, auf nachhaltige Produkte setzen und auf Verpackungsmaterial verzichten.

Buchtipp: