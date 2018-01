Impfung beim Hund: Pro und contra

Impfkritiker versus Tierarzt

Für Verunsicherung sorgen immer wieder Erfahrungsberichte einiger Impfkritiker: Internet-Videos von Hunden, die nach der Impfung unter Krämpfen geschüttelt am Boden liegen, sowie Forenberichte über chronische Erkrankungen und Todesfälle – mutmaßlich infolge der Impfung. Auf der anderen Seite raten Veterinärmediziner meist zu jährlichen Impfungen, um das Tier vor lebensgefährlichen Infektionskrankheiten wie Tollwut, Staupe, Parvovirose, Hepatitis oder Zwingerhusten zu schützen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen

Tatsächlich können bei einer Impfung Nebenwirkungen auftreten. Doch die Gefahr ist sehr gering und die Nebenwirkungen meistens gut behandelbar. Laut einer amerikanischen Studie liegt das Risiko einer Impf-Nebenwirkung bei 0,38 Prozent. Zudem handelt es sich bei der Mehrheit der Nebenwirkungen um Kreislaufprobleme oder allergische Reaktionen, die in der Regel noch vor Ort in der Tierarztpraxis sehr gut behandelt werden können. Von den 1,2 Millionen in der Studie erfassten Hunden wurde nur bei drei Hunden der Tod festgestellt.

Kritisiert wird die Studie allerdings von einigen Fachleuten unter anderem dafür, dass nur Symptome erfasst wurden, die innerhalb von 72 Stunden nach einer Impfung auftraten. Anschließende mögliche Spätfolgen der Impfung wurden nicht mehr berücksichtigt.

Quecksilber im Impfstoff?

Einige Gefahren, die von Impfkritiker angeführt werden, sind zum Teil schon widerlegt. So ist auf Impfkritiker-Websites beispielsweise immer wieder von Quecksilber in Impfstoffen zu lesen, das starke Schäden verursachen würde. Bei der Argumentation vernachlässigt wird aber nicht nur die Menge des Quecksilbers, sondern auch, dass es sich bei dem Stoff in der Impfdosis um ein Ethylquecksilber handelt, das eine sehr kurze Halbwertszeit hat und vom Körper viel schneller ausgeschieden wird.

Woher kommen die Impfempfehlungen?

Viele Tierärzte orientieren sich an den Empfehlungen, die im Beipackzettel der Impfstoffe angegeben werden. Diese Informationen stammen meistens aus Studien, die von den Impfstoffherstellern selbst in Auftrag gegeben wurden. Diese werden daher von Impfgegnern als subjektiv kritisiert. Als der Leitfaden für Tierärzte und Tierbesitzer in Deutschland gelten aber vor allem die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (Stiko Vet), einer unabhängigen Expertengruppe des öffentlichen Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Obwohl einige Impfgegner auch die Neutralität dieser Kommission anzweifeln, gelten deren Empfehlungen hierzulande dennoch als eine der verlässlichsten Entscheidungshilfen in Sachen Impfung.

Das Thema Impfung wird kontrovers diskutiert.

Wirksamkeitsdauer der Impfstoffe

Uneinigkeit gibt es bei der angenommenen Wirkungsdauer von Impfstoffen. Sicherheitshalber raten viele Tierärzte immer noch zur jährlichen Auffrischung der gängigen Standardimpfungen, so wie es auch im Beipackzettel empfohlen wird. Impfkritiker, wie die Journalistin Monika Peichl, hingegen hinterfragen diese Praxis seit Jahren. Sie ziehen Vergleiche zur Humanmedizin und fragen, warum bei Tieren, auch nach der Grundimmunisierung, so oft nachgeimpft wird, bei Menschen aber nicht. Entsprechende Studien über die Langzeitwirkungen fehlen zum Teil noch. Je nach Impfstoff finden inzwischen schon einige Nachimpfungen in Zwei- bis Drei-Jahres-Intervallen statt. Impfkritiker werfen Tierärzten vor, aus finanziellen Interessen zu viel zu impfen.

Risiko abwägen

In Deutschland besteht grundsätzlich keine Impfpflicht für Hunde oder Katzen. Verschiedene Faktoren sollten bei der Erstellung eines Impfplans berücksichtigt werden, wie der aktuelle Stand der Wissenschaft, die Vorgeschichte des Tieres, das Alter, die Sozialkontakte oder Dauererkrankungen.

So ist beispielsweise das Risiko, an Parvovirose zu erkranken, für einen zehnjährigen Dackel, der nur noch kürzere Spaziergänge unternimmt, wesentlich geringer, als das eines Welpen, der in der Spielgruppe viel Kontakt mit anderen Hunden (unter anderem aus Osteuropa) hat. Noch geringer ist für Hunde das Risiko, an Tollwut zu erkranken, wenn sie sich innerhalb der deutschen Grenzen bewegen, da diese Krankheit in Deutschland seit einigen Jahren als ausgerottet gilt. Wer allerdings mit seinem Hund ins EU -Ausland reist, muss ihn gegen Tollwut impfen lassen, so die EU -Einreisebestimmungen.

Wer sich gegen das Impfen seines Haustieres entscheidet, sollte sich immer auch über die möglichen Konsequenzen im Klaren sein. So besteht beispielsweise in NRW ein reales Risiko für Hunde, an Parvovirose zu erkranken, da in den letzten Jahren vermehrt ungeimpfte und erkrankte Tiere (überwiegend aus Osteuropa) einführt wurden. Für eine Infektion ist nicht einmal ein Sozialkontakt notwendig, sondern es reichen schon Hundekotreste, die an der Schuhsohle in die Wohnung getragen werden.

Eine Grundimmunisierung ist für alle Tiere wichtig, da sind sich selbst auch die meisten Impfkritiker einig. Die dann folgenden Impfungen und Impfintervalle sind ganz individuell von Impfstoff und Tier abhängig.

Autor: Stefan Servos

