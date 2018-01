Echtpelz oder Kunstpelz? Verwirrende Kennzeichnung täuscht Verbraucher

Fehlende oder fehlerhafte Etiketten

Wer Kleidung oder Accessoires kauft und dabei auf Echtpelz verzichten möchte, hat es nicht leicht, herauszufinden, ob es sich beim Pelzbesatz an der Jacke oder der Mütze um echten oder falschen Pelz handelt. Laut einem Report der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund erstellt wurde, fehlt bei vielen Produkten im Etikett der von der EU vorgeschriebene Hinweis auf Pelz. Für den Report wurden insgesamt 87 Kleidungsstücke untersucht, die in verschiedenen deutschen Großstädten gekauft worden waren. 50 Prozent der Produkte war falsch oder gar nicht gekennzeichnet. Bei Kleidung oder Accessoires unter 50 Euro fehlte der Hinweis bei über 80 Prozent und bei ganz günstigen Produkten im einstelligen Euro-Bereich bei allen Produkten.

Marderhund statt Waschbär

Außerdem ergab der Report, dass einige Kleidungsstücke falsch gekennzeichnet waren. So entpuppte sich ein im Etikett als „Raccoon“ (also auf Deutsch „Waschbär“) gekennzeichneter Pelzbesatz im Labor als Marderhund (englisch: „Raccoon Dog“), eine Tierart aus der Familie der Hunde. Melitta Töller, Pressesprecherin von Vier Pfoten, mutmaßt, dass die Herkunft von der Pelzindustrie vorsätzlich verschleiert wird, damit Verbraucher nicht durch den Begriff „Hund“ vom Kauf abgeschreckt würden. Außerdem verstößt diese falsche Kennzeichnung gegen geltendes Recht, denn laut Artikel 12 der Textilkennzeichnungsverordnung der EU darf die Etikettierung oder Kennzeichnung „nicht irreführend sein und muss so erfolgen, dass sie vom Verbraucher ohne Schwierigkeiten verstanden werden kann.“

Tierschützer sehen daher dringenden Handlungsbedarf der Behörden. „Verbraucher können nach wie vor aufgrund falscher oder fehlender Kennzeichnungen keine bewusste Kaufentscheidung treffen“, erklärt Denise Schmidt, Kampagnenleiterin von Vier Pfoten. „Wenn eine Mütze mit echtem Pelz-Bommel als 100 Prozent Acryl gekennzeichnet wird, ist das Verbrauchertäuschung. Eine klare Kennzeichnung ist lange überfällig.“

Komplizierte Kennzeichnungspflicht verwirrt

Laut der Textilkennzeichnungsverordnung (Artikel 12) muss Kleidung, die einen Pelzbesatz oder Pelzelemente beinhaltet, den Hinweis „enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ im Etikett stehen haben. Dieser Hinweis kann sich aber auch auf Lederanteile oder Daunenfüllung der Jacke beziehen, klärt also nicht eindeutig über die Art des Pelzes auf. Verwirrend ist außerdem der Zusatz, dass die Verordnung nur gilt, wenn die Kleidungsstücke zu mindestens 80 Prozent aus Textilgewebe bestehen. Wenn Produkte, wie Pelzjacken oder Lederhandschuhe mit Fellbesatz, zu mehr als 20 Prozent aus tierischem Material bestehen, gibt es gar keine Kennzeichnungspflicht. Bei Schuhen und Accessoires fällt die Kennzeichnungspflicht völlig weg. Da einen Überblick zu bewahren ist für Verbraucher kaum möglich.

Echtpelz erkennen

Echtpelz und Kunstpelz voneinander zu unterscheiden ist gar nicht so einfach. Ein paar einfache Tricks können dabei hilfreich sein. Die Tests liefern einen Hinweis auf die Herkunft des Pelzes, garantieren aber keine 100-prozentige Sicherheit über das verwendete Material:

Pusten zum Testen: Kunstpelz ist relativ starr, Echtpelz bewegt sich schon bei ganz leichtem Luftzug. Wenn man ganz sanft über den Pelz bläst und er bewegt sich, handelt es sich wahrscheinlich um Echtpelz.

Kunstpelz ist relativ starr, Echtpelz bewegt sich schon bei ganz leichtem Luftzug. Wenn man ganz sanft über den Pelz bläst und er bewegt sich, handelt es sich wahrscheinlich um Echtpelz. Unterwolle: Wenn man die Haare des Pelzes etwas auseinanderzieht, dann kann man erkennen, ob sich dazwischen kleinere, flauschigere Haare befinden. Wenn ja, dann handelt es sich um Unterwolle, die in der Regel nur bei Echtpelz vorkommt.

Wenn man die Haare des Pelzes etwas auseinanderzieht, dann kann man erkennen, ob sich dazwischen kleinere, flauschigere Haare befinden. Wenn ja, dann handelt es sich um Unterwolle, die in der Regel nur bei Echtpelz vorkommt. Tierhaut: Wenn man die Haare ganz weit auseinander zieht, kann man erkennen, ob die Haaransätze in einer Art Haut stecken bzw. einem Leder, oder ob sie auf einem künstlich gewebten Stoff befestigt sind. Bei letzterem handelt es sich um Kunstpelz.

Wenn man die Haare ganz weit auseinander zieht, kann man erkennen, ob die Haaransätze in einer Art Haut stecken bzw. einem Leder, oder ob sie auf einem künstlich gewebten Stoff befestigt sind. Bei letzterem handelt es sich um Kunstpelz. Brandtest: Da Kunstpelz synthetisch ist, entsteht beim Verbrennen einzelner Haare ein Geruch wie von verbranntem Plastik und die Haare schmelzen zu kleinen Klümpchen. Bei Echtpelz zerfallen die Haare und es riecht nach verbrannten Haaren. Diesen Test nur bei eigenen Kleidungsstücken machen, nicht im Laden.

Autor: Stefan Servos