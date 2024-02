Tatort - Fette Hunde

Nach einer Heimkehrparty für den aus Afghanistan zurückgekehrten Mann ihrer Ex-Kollegin Lissy werden Ballauf und Schenk zum Tatort gerufen: Im Bunker eines alten Truppenübungsplatzes wurde die übel zugerichtete Leiche eines jungen Mannes gefunden.

Schnell ist seine Identität ermittelt: Laut der Frankfurter Flughafenaufsicht war Milad Rahimi zusammen mit seiner Schwester Amina erst vor zwei Tagen aus Afghanistan in Deutschland eingereist. Bezahlt wurde Aminas Flug von der Stiftung "Pro-Afghanistan". Doch offensichtlich waren die beiden hier als Bodypacker im Einsatz.

Die Kommissare wissen, dass sie jetzt keine Zeit verlieren dürfen: Mit den Drogen im Körper ist Amina Rahimi in großer Lebensgefahr. Gerade mit dem Flugzeug aus Afghanistan eingetroffen ist auch Lissys Mann Sebastian Brandt, der für die Bundeswehr als Dolmetscher arbeitet. Offensichtlich hat der Einsatz am Hindukusch bei dem sonst so lebenslustigen Familienvater aber tiefe Spuren hinterlassen. Bei seinen Kameraden Thomas Klages und Matthias Jahn scheint er sich sicherer zu fühlen als im Kreis seiner Familie. Doch dann machen Ballauf und Schenk eine überraschende Entdeckung. Kurz vor seinem Tod hat das Mordopfer versucht, Thomas Klages auf dem Handy anzurufen.

Darsteller

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)

Freddy Schenk (Dietmar Bär)

Franziska (Tessa Mittelstaedt)

Dr. Roth (Joe Bausch)

Lissy Brandt (Anna Loos)

Sebastian Brandt (Roeland Wiesnekker)

Constantin (Theo Trebs)

Amina (ehem. Kiana)

Rahimi (Maryam Zaree)

Matthias Jahn (Wanja Mues)

Thomas Klages (Godehard Giese)

Rüther (Max Hopp)

Christoph Wieland (Oli Bigalke)

Stab

Buch: André Georgi

Regie: Andreas Kleinert