Dazu zählen zwei großartige Diavorträge über die "Cranger Kirmes" und über "Quallen" sowie Ausschnitte aus den schönsten Gesprächen, unter anderem mit Hella von Sinnen, Ruth Moschner, Kurt Krömer, Sebastian Pufpaff und Marc-Uwe Kling, aus dessen Kinderbuch die beiden vorlesen.

Torsten Sträter spricht über den Eimer, den er als geniale Erfindung anpreist: "Oben offen, unten zu. Musst du erst mal drauf kommen. Total durchdacht! Mit Tragegriff. Füll Wasser rein und trag ihn rum. Boden See, Henkel Trocken…" und über Asteroiden, die die Größe einer halben Giraffe haben, was "sechs mit Klebeband zu einer Brezel montierten Tapiren" entspricht.

Außerdem übersetzt Sträter die Songs "Sex Machine" und "Pump up the Jam" ins Deutsche, stellt eines seiner Lieblingsspielzeuge aus seiner Kindheit vor, eine Evel Knievel-Figur, und lamentiert in der Rubrik "Akte Wichs" über die Frage "Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen?", die ihn in der Wahnsinn treibt, wenn er nach etwas sucht.

Tino Bomelino ist zu Gast und erklärt, warum er Torsten nichts mitgebracht hat.