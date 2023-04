Video starten, abbrechen mit Escape Sträter (14/16) Sträter. . 43:26 Min. . Verfügbar bis 16.06.2023. ONE.

Sträter - Folge 14

Stand: 29.03.2023, 11:25 Uhr

In dieser Folge sprechen Kurt Krömer und Torsten Sträter über all das, was nach der Ausstrahlung von „Chez Krömer“ folgte, welche Reaktionen auf sie einprasselten und wie die aktuelle Gemütslage ist. Außerdem werden die großen Fragen beantwortet: Was hilft gegen toxische Männlichkeit und warum ist das richtige Timing bei der Einnahme von potenzfördernden Mitteln so wichtig?