Sträter - Folge 11

Zu Gast im Kölner Harbour Club sind diesmal die Kabarettistin Sarah Bosetti und der Schauspieler Dietmar Bär.

Torsten Sträter startet diese Ausgabe mit einem "matschigen Sprach-Gulasch-Panoptikum nicht so guter Redewendungen". So echauffiert er sich unter anderem über den Ausdruck "so nach dem Motto" und den Begriff "Geringverdiener".

Es folgt "der kleine Lichtbildvortrag Buenos DIAS" zur Cranger Kirmes, dem "Todesstern und den Jahrmärkten".

Comedian Tino Bomelino schlägt Sträter eine Reihe erfolgsversprechender Geschäftsideen vor, die nicht ganz ernst zu nehmen sind. In einem Film aus der Reihe "Sträter sucht Heim" backt Sträter ein Brot mit einer sehr speziellen Zutat und in "Spiel es noch einmal, Sam" geht es um ein Relikt aus seiner Kindheit: "Fang den Ball.