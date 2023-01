Video starten, abbrechen mit Escape Folge 4: Andy Warhol und Oliver Polak Stand up for Art (Staffel 1). Staffel 1, Folge 4. . 27:22 Min. . UT . Verfügbar bis 28.11.2023. WDR.

"Stand up for Art" Folge 4: Ariana Baborie, Oliver Polak und Andy Warhol

Stand: 18.01.2023, 10:05 Uhr

In dieser Folge "Stand up for Art" entdecken Ariana Baborie und ihr Gast Oliver Polak die weltberühmte Pop Art von Andy Warhol.