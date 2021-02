Warum Olympia 2021 in Tokio gewaltig wackelt

sport inside. . 11:00 Min. . Verfügbar bis 09.02.2022. WDR. Von Robert Kempe und Tom Klees.

Das IOC um Präsident Thomas Bach will die Olympischen Sommerspiele 2021 mit aller Macht stattfinden lassen - doch die Infektionszahlen in Tokio und weltweit schüren Zweifel. Zudem wächst die Zahl der Gegner auch in Japan selbst.