No Sports!? Folge 27: BVB-Fankneipe gibt auf

sport inside. . 08:20 Min. . Verfügbar bis 13.01.2022. WDR.

Traurige Nachricht aus Dortmund: Die BVB-Fankneipe von Helmut Otto muss dichtmachen. Rot-Weiss Essen will für den möglichen Saisonabbruch gerüstet sein. Der Schwimmverein von Olympia-Kandidatin Jessica Felsner ist in großer Not. Und bei den Neuss Tigers macht sich Heimweh breit.

Download Video: No Sports!? Folge 27: BVB-Fankneipe gibt auf.