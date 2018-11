Union Berlin fordert Revolution im deutschen Fußball

Der von Union angestrebte Kurswechsel basiert auf zwei Thesen: "Ein stufenloser nationaler Wettbewerb aller deutschen Profivereine erhält die Popularität des Fußballs in Deutschland und stärkt seine internationale Wettbewerbsfähigkeit" , lautet die erste dieser Thesen aus der sich sieben Forderungen ableiten: Dazu zählen die einheitliche Organisation und Vermarktung aller drei Profiligen sowie deren Aufstockung auf je 20 Klubs. Die Meister von der Zweiten bis zur Regionalliga sollen direkt aufsteigen, die anderen Auf- bzw. Absteiger sollen in Playoffs ausgespielt werden.

Mehr Beteiligung der Fans

Union fordert zudem die Festlegung von Gehaltsobergrenzen und die Begrenzung der Anzahl der Leihspieler pro Verein. Zudem sollen die Fernseh-Gelder wieder zu gleichen Anteilen verteilt werden und die Ausbildungsentschädigung bei Transfers von Nachwuchsspielern drastisch erhöht werden. Auch die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens und der Sportgerichtsbarkeit gehört zu den Forderungen.

Bie der zweiten These geht es um das Thema Mitbestimmung: "Viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen tragen zur Faszination des Fußballs bei und verleihen ihm gesellschaftliche Relevanz. Teilhabe und Mitbestimmung aller Akteure im Fußball sichern die angemessene Wertschätzung und Berücksichtigung der verschiedenen Positionen," heißt es in dem Papier. Darum sollen in den Gremien der DFL künftig alle Interessengruppen, also auch die Fans, vertreten sein. Das Stadionerlebnis soll im Mittelpunkt stehen, was nach Ansicht von Union Berlin vor allem eine Anpassung der Anstoßzeiten notwendig macht. Zudem plädieren die Berliner für die Beibehaltung der 50+1-Regel, die verhindert, dass Investoren die Mehrheit der Klubs übernimmt.

Dass Union Berlin mit diesen Forderungen durchkommt, ist kaum anzunehmen. Im Interview mit Sport inside kritisiert Sig Zelt, Sprecher des Bündnisses "Pro Fans", dass die öffentliche Diskussion sich zu sehr auf die erste These konzentriere. Er sieht den Fußball generell auf einem gefährlichen Weg.

