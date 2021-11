Shia Su for future – Wie viel Plastik wollen wir?

An den Einweg-Plastikverpackungen haben sich auch Tim Breker, Sven Witthöft und Fabian Barthel gestört. Ihre Idee: Ein Mehrwegsystem. Dabei wird das Essen in einer speziellen Plastikbox geliefert - diese kann dann in allen teilnehmenden Restaurants wieder zurückgegeben werden. Mittlerweile sind über 10.000 Boxen in Deutschland unterwegs und die Nachfrage steigt. Aber auch in ihrer Freizeit sind die drei sehr engagiert, wenn es um eine nachhaltigere Zukunft geht.

Shia Su

Die Bloggerin mit Informatikstudium hat sich selbst zum Langzeitexperiment gemacht und versucht möglichst keinen Müll zu erzeugen und nachhaltig zu leben. Über Ihre Erfahrungen, Experimente und Erlebnisse hat sie ein #zerowaste-Buch geschrieben und versorgt ihre stetig wachsende Onlinecommunity regelmäßig als „Wasteland-Rebel“ mit Alltagstipps und grünen Fakten. Mit ihrem Lebensstil ist sie Vorbild einer jungen Generation und Inspirationsquelle für alle, die Müll in Zukunft vermeiden wollen.