Was kostet: Urlaub in Kärnten

Was kostet ein Urlaub in Kärnten? Was kann man hier erleben? Wo und wie lässt sich sparen? Das will Reporter Sven Kroll herausfinden. Er reist fünf Tage lang durch die beliebte Urlaubsregion und checkt verschiedene Freizeitangebote: Action und Nervenkitzel beim Canyoning und auf dem 100 Meter hohen Aussichtsturm am Wörthersee mit Rutsche und Seilbahn, Entspannung auf einer Bootstour und im Strandbad, aktiv unterwegs bei einer Sonnenaufgangswanderung in den Bergen, Flanieren in Velden und Klagenfurt und vieles mehr.

Dabei möchte Sven auch herausfinden, welche Rolle Besucherkarten wie die Kärnten Card spielen. Für eine feste Summe versprechen sie eine Vielzahl von Erlebnissen mit ordentlichen Rabatten. Aber lässt sich mit solchen Karten wirklich sparen? Oder verleiten sie vor allem dazu, vor Ort mehr Geld als geplant auszugeben?