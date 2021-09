Servicezeit vom 27.09.2021

Familie auf dem Trockenen

Rund 700.000 Menschen versorgen sich aus einem eigenen Brunnen selbst mit Trinkwasser. In NRW gibt es rund 60.000 Hausbrunnen, vor allem in ländlichen Gebieten. Das war früher oft der Standard, so auch bei Familie Schneider. Doch die droht bald auf dem Trockenen zu sitzen. Denn mittlerweile gibt der Brunnen aufgrund der Trockenheit in den letzten Jahren so wenig Wasser her, dass es nicht nur beim Duschen eng wird.

Grippe und Corona im Herbst 2021

Fällt die Grippewelle genau wie im Vorjahr aus, weil die Corona-Abstandsregeln auch gegen Grippeviren helfen? Oder sind unsere Abwehrkräfte nach einem Jahr ohne Grippeviren so schlecht, dass eine Grippewelle verheerend sein könnte? Und wie sinnvoll ist die Grippeimpfung? WDR-Gesundheitsexperte Doc Esser beantwortet die drängendsten Fragen.

Zu Besuch auf dem Erlebnisbauernhof

Moderne Landwirtschaft hautnah erfahren - das ist das Motto des Tiggeshofs in Arnsberg. Björn Freitag überzeugt sich selbst vom Konzept und von der Arbeit auf dem Hof - und bekommt tatkräftige Unterstützung von einer Hauswirtschaftsgruppe der Caritas.

Garnelen in der Geschmacksprobe

Den Urlaub nach Hause holen mit mediterranen Sommergerichten wie gebratenen Garnelen. Klappt das mit den Tiefkühl-Produkten aus dem Supermarkt? Unsere Geschmackstester haben es probiert.