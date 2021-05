Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich – Der Westen trifft Niedersachsen und Rheinland-Pfalz

2. Region: Grenze zu Rheinland-Pfalz

Björn Freitags kulinarische Grenz-Tour führt diesmal an den südlichen Rand NRWs - an die Grenze mit Rheinland-Pfalz. Die Grenzstadt Bad Honnef liegt Schulter an Schulter mit Rheinbreitbach, das gehört zu Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz. Björn Freitag hat sich umgehört: Gibt es hier ein streitbares Grenzgericht? Rheinland ist Rheinland – die Unterschiede sind nicht riesig, aber eines fällt ihm auf: Es gibt in der Region auf beiden Seiten der Landesgrenze einen traditionellen Kartoffelauflauf – und der hat viele unterschiedlich Namen. Er besteht hauptsächlich aus Kartoffeln, Speck und Mettwurst und wird traditionell im gusseisernen Kessel gebacken. Für manche heißt das Ganze „Kesselsknall“, andere sagen „Döppekoche“ dazu. Auch Begriffe wie „Uhles“ oder „Knällchen“ stehen für den deftigen Auflauf.

Das Grenzgericht

Davon inspiriert kreiert Björn Freitag ein Grenzgericht, das er mit Jürgen Holzapfel, einem Hobbykoch aus Rheinland-Pfalz, und Winzer Karl-Heinz Broel zubereitet. Gekocht an einer improvisierten Kochstation – und zwar auf dem Weingut Broel – dem südlichsten in NRW. Es gibt Zweierlei Kartoffeltaschen – mit Sauerkaut und Äpfeln sowie mit Saumagen-Füllung, als Hommage an die Pfalz.