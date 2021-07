Das Gleiche in grün: Wie lecker sind die Burger ohne Fleisch?

Wer Fleisch isst, belastet das Klima, das weiß inzwischen fast jeder. Auf der anderen Seite läuft vielen das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an das Zusammenspiel aus einem soften Brötchen, frisch gegrilltem Beef, Saucen und Salat denken.

Geht das auch ohne Fleisch? Mit einer vegetarischen, nachhaltigen Alternative und trotzdem so richtig lecker? Das will Reporterin Donya Farahani wissen und sucht auf ihrer Reise durch NRW nach tollen Konzepten für eine fleischlose Burger-Variante. Sie brutzelt mit einem Koch köstliche Veggie-Patties und findet heraus, ob es wirklich das Gleiche in Grün gibt.