5 Fallen – 2 Experten: Verführerische Werbung

Ines Imdahl, Psychologin, und Hans-Josef-Vogel, Servicezeit-Rechtsexperte, analysieren und kommentieren die größten Fallen in der Werbung. Verführen lassen wir uns zwar gerne, verschaukelt werden wollen wir dabei aber nicht. Wir lassen uns beeinflussen und denken trotzdem, dass wir unabhängig entscheiden. Doch egal ob in Radio und Fernsehen, Zeitung oder Internet – die Fallen lauern überall: Ängste und Wünsche der Verbraucher nutzt die Branche geschickt - ganz gleich in welchem Medium. Vom schlechten Gewissen bis zum großen Glücksversprechen drücken die Werber alle Knöpfe und gehen immer neue Wege, um die Kunden zu erreichen.

Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin. Seit mehr als 25 Jahren untersucht sie, wie Werbung funktioniert und was sie mit uns macht. Hans-Josef Vogel weiß, was in der Werbung erlaubt ist und was nicht. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf.