5 Fallen - 2 Experten: Einbruch und Diebstahl

Ines Imdahl, Psychologin und Hans-Josef Vogel, Servicezeit-Rechtsexperte analysieren und kommentieren die größten Aufreger und Ärgernisse bei Einbruch und Diebstahl. Fast alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Wir schließen Versicherungen ab und bauen Sicherheitstechnik ein. Und doch tappen wir in Fallen - und zwar dort, wo wir es am wenigsten vermuten.

Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin. Seit rund 25 Jahren untersucht sie, wie wir ticken, und weiß, warum wir uns so oft in falscher Sicherheit wiegen. Hans-Josef Vogel kennt unsere Rechte und klärt auf, welche Fallstricke in unserem Alltag lauern. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf.