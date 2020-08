Summer Breeze Re-Live 2017 - 2019

Summer Breeze ist die poetische Verniedlichung eines Metalgewitters. Das Festival wurde 1997 in Baden-Württemberg gegründet und dort jahrelang zelebriert. 2006 zog es in den idyllischen Ort Dinkelsbühl in Mittelfranken (Bayern) um. Vier Bühnen und über 120 internationale und nationale Acts sorgen für permanentes Entertainment ohne lange Wartezeiten. Über die Jahre haben sich dort schon Größen aus allen Metal-Genres die Ehre gegeben.