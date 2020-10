Mit einer Mischung aus Punk, New Wave und Rock sagten New Model Army Anfang der Achtziger den Ungerechtigkeiten dieser Welt und der "Eisernen Lady" Margaret Thatcher den Kampf an. Obwohl BBC-Ikone John Peel sie förderte und sie sogar einen Auftritt bei der populären TV-Show "Top of the Pops" hatten, in der die ungeschliffenen, zotteligen und klapperdürren Jungs aus Bradford wie Außerirdische wirkten, fristeten sie aufgrund ihrer unbequemen, gesellschaftskritischen Texte einige Jahre ihr Dasein im Untergrund. Aufgrund ihres Kultstatus und einiger hoher Chartplatzierungen bekamen sie 1985 unerwartet einen Majordeal bei EMI.

Nach den wegweisenden Alben "The Ghost of Cain", "Thunder and Consolation", "Impurity" und "The Love of Hopeless Causes" kehrten Justin Sullivan und seine Mannen dem Big Business aber wieder den Rücken zu und wurden zu kultisch verehrten Helden des Untergrunds.