Haldern Pop Re-Live 2008 - 2019

Das beliebte Festival Haldern Pop am Niederrhein bietet Jahr für Jahr ein internationales Line-Up, das Indie-Aficionados mit der Zunge schnalzen lässt. Um bei der Vielzahl an Festivals in Deutschland zu bestehen und erfolgreich zu sein, braucht es ein klares Profil, und das hat "das Haldern" schon immer gehabt – lange bevor es die Masse an Konkurrenz gab. Festivalchef Stefan Reichmann fasst wunderbar zusammen, was das Haldern für ihn und seine vielen Besucher und Fans ist: "Ein musikalischer Abenteuerspielplatz mit einer hohen Portion Vertrauen, die wir all den Künstlern gerne geben, denen wir die Bühne nicht als Ort der Erwartung, sondern als weißes Blatt Papier überlassen."