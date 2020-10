Eine Auswahl der Besten Auftritte und Clips aus 5 Jahren RebellComedy, aufgeteil in zwei Teilen:

Best of (1): Mit Khalid Bounouar, Benaissa Lamroubal, Hany Siam, Enissa Amani, Alain Frei, Salim Samatou, Ususmango & Babak Ghassim

Best of (2): Mit Khalid Bounouar, Benaissa Lamroubal, Salim Samatou, Hany Siam, Ususmango, Alain Frei

RebellComedy: Best of 2018. RebellComedy. 29:25 Min. Verfügbar bis 06.10.2020. WDR.

„Hoch ansteckend“ lautete der Titel ihres Jubiläumsprogramms, mit dem die Comedians der RebellComedy-Truppe im vorigen Jahr ihr 10-Jähriges feierten und erfolgreich durch ausverkaufte Hallen im deutschsprachigen Raum tourten. Der WDR begleitet die Comedy-Rebellen bereits seit mehreren Jahren und zeigt anlässlich des Jubiläums am 5. Mai noch einmal absolute Highlights aus vorangegangenen Shows und am 12. Mai ein furioses Best of aus dem Programm „Hoch ansteckend“.

Mix aus Stand-Up-Comedy und Music-Acts

2008 hatten die Comedy-Rebellen ihre ersten Auftritte und eroberten schnell eine begeisterte Anhängerschaft bei einer jungen Generation mit und ohne Migrationshintergrund, für die kulturell bedingte Unterschiede und Konflikte gelebte Alltagserfahrung sind.

In einem außergewöhnlichen Mix aus Stand-up-Comedy und Music-Acts präsentieren die RebellComedians seitdem Geschichten um das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Ethnien in Deutschland: Authentisch und in einer Sprache, die auch ihre Zuschauer sprechen. Und immer mit einem klaren Statement gegen Parallelgesellschaften und der Botschaft, dass Integration erfolgreich funktionieren kann.

