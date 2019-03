RebellComedy - Hoch ansteckend (1)

In dieser Folge mit dabei: Khalid Bounouar, Tamika Campbell, Alain Frei & Benaissa

In sieben Folgen zeigt der WDR die Highlights aus der Show "Hoch ansteckend", mit der die Comedy-Rebellen im vorigen Jahr ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum feierten und erfolgreich durch ausverkaufte Hallen im deutschsprachigen Raum tourten.

2008 hatten die Stand-up-Comedians der RebellComedy ihre ersten Auftritte und eroberten schnell eine begeisterte Anhängerschaft bei einer jungen Generation mit und ohne Migrationshintergrund, für die kulturell bedingte Unterschiede und Konflikte gelebte Alltagserfahrung sind. In einem außergewöhnlichem Mix aus Stand-up-Comedy und Music-Acts präsentieren die RebellComedians Geschichten um das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Ethnien in Deutschland: Authentisch und in einer Sprache, die auch ihre Zuschauer sprechen. Und immer mit einem klaren Statement gegen Parallelgesellschaften und der Botschaft, dass Integration erfolgreich funktionieren kann.

Der WDR begleitet seit vielen Jahren die Programme der Multikulti-Truppe, die zum Vergnügen ihrer inzwischen weit vernetzten Community immer wieder beweist, "dass Diversity sexy und progressiv ist" und auch sehr lustig sein kann. Unterhaltung für eine neue Generation Deutschlands und ein bunt gemischtes Publikum, das sein zeitgemäßes multikulturelles Sprachrohr gefunden hat.

Stand: 14.03.2019, 14:20