Mitternachtsspitzen im November

Gastgeber Christoph Sieber, Michael Hatzius, Luisa Charlotte Schulz, Philip Simon, Musiker Tobi Hebbelmann sowie die Gäste Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer und Tobias Mann gestalten die siebte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Zum letzten Mal im Krisenjahr 2022, das bekanntlich erstmals ausklingt mit einer Fußballweltmeisterschaft der Herren - veranstaltet im absolutistischen Emirat Katar und daher auch „WM der Schande“ genannt -, blickt die eindeutig am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen mit gewohnt guter Laune auf die aktuell größten Desaster. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Nach wie vor hält ein Krieg Europa in Atem, schon wieder lassen eine Wahl und die anschließende Berichterstattung in den Vereinigten Staaten von Amerika um die dortige Demokratie fürchten. Immer noch wird von Umweltschutz und den Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels weltweit hauptsächlich nur geredet. Ähnlich das Vorgehen angesichts steigender Energiekosten und hoher Inflation: Erneut kommen finanzielle Hilfen vor allem für die so genannten unteren Einkommensschichten ziemlich spät. Wie gewohnt erscheinen sowohl die Handlungen der bundesdeutschen Drei-Parteien-Regierung als auch die Forderungen der Opposition eher suboptimal.

Wenn dann auch noch ein größenwahnsinniger Multi-Milliardär das Weltgeschehen zu beeinflussen sucht - wie schon seit Jahrzehnten der Bösewicht in jedem James-Bond-Film -, dann kann es für’s Kabarett paradoxerweise leicht und schwer zugleich sein: Einerseits liegen die Pointen auf der Straße, andererseits ist die irrwitzige Realität kaum noch satirisch zuzuspitzen. Eine Herausforderung also auch für Christoph Sieber und sein Team, das sich dann erst am 21. Januar 2023 wieder im Kölner Wartesaal am Dom einfinden wird, zum Auftakt des Jubiläumsjahres „35 Jahre Mitternachtsspitzen“.