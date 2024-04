Mitternachtsspitzen im Mai

Gastgeber Christoph Sieber, Michael Hatzius, Philip Simon, Musiker Tobi Hebbelmann sowie die Gäste Karen Dahmen, Stefan Danziger, Eva Karl-Faltermeier und Wilfried Schmickler gestalten die elfte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten:

Der FC Bayern München wird nicht zwingend Deutscher Meister im Herrenfußball.

Der Freistaat Bayern darf auf die Umwandlung in eine Monarchie hoffen – und dann auf eine Krönung wie die von King Charles III. –, denn auch der Söder-Markus will wegen seiner einzigartigen Atompolitik und seinen kühnen Raumfahrtplänen auf einen Königsthron.

Alle SPD-Anhänger, SPD-Mitglieder und -Wähler verstehen künftig wieder ihre Partei, weil die „Mitternachtsspitzen“ durch eine politische Analyse final Klarheit schaffen.

Die ärmeren Kinder in Deutschland müssen sich nicht sorgen, dass ihre Eltern neue finanzielle Zuwendungen zweckentfremdet verwenden, denn es wird keine so genannte Kindergrundsicherung in Höhe von 12 Milliarden Euro geben.

Ganz Deutschland freut sich auf die Wärmepumpe, denn niemand wird künftig bei deren Installation allein gelassen, sondern zu Hause jeweils von mehreren Gewerken sowie unterschiedlichen Politikerinnen und Politikern vielstimmig beraten.

Die Welt atmet auf, denn all die zaghaften Maßnahmen, den Klimawandel abzumildern oder zu stoppen, verschonen auch künftig Reiche und Superreiche, deren Lebenswandel also nach wie vor Trost spendet wie sonst nur Heile-Welt-Fernsehen.

Oder eben die „Mitternachtsspitzen“ mit ihren tröstenden Vorträgen über den richtigen Gebrauch des Begriffes „Katastrophe“, über den Sinn von deutschen Legenden, die Lautmalerei von Pflanzen, den Reiz proktologischer Untersuchungen oder oder oder …