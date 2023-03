Mitternachtsspitzen im März

Gastgeber Christoph Sieber, Michael Hatzius, Martin Maier-Bode, Luisa Charlotte Schulz, Philip Simon, Musiker Tobi Hebbelmann sowie die Gäste Okan Seese und Archie Clapp, Lisa Feller und Bodo Wartke gestalten die neunte Ausgabe während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Selbstverständlich haben in den „Mitternachtsspitzen“ auch Gehörlose ein Mitspracherecht, und deshalb: Auftritt Okan Seese, dessen Gebärdensprache von Archie Clapp pointengetreu übersetzt wird.

Selbstredend gehört in den „Mitternachtsspitzen“ auch Frauen die Bühne, und daher: Auftritt Lisa Feller, die ohne Furcht „ChatGPT“ und „künstliche Intelligenz“ getestet hat.

Selbstverständlich sind singende Männer am Klavier nicht immer Barpianisten, und also: Auftritt Bodo Wartke, der in seinem musikalischen Kabarett mit natürlicher Intelligenz Millionen begeistert.

Traurig, aber wahr: Der Krieg im Osten Europas geht ins zweite Jahr, und die Frage, ob weitere Waffenlieferungen richtig oder falsch sind, steht immer noch im Raum.

Den grellen Kundgebungen und schrillen Unterschriftenaktionen zum Trotz.

Nicht so dramatisch, aber auch nicht schön: Befriedigende Antworten darauf, wie hierzulande umweltschonender Energie gewonnen werden kann, lassen sich nur zögerlich finden. Auch wenn manche schon wieder Atomenergie verherrlichen.

Blöd, und zwar eindeutig: Nach wie vor fehlen bundesweit irrsinnig viele Lehrkräfte. Dem verzweifelten Einsatz von so genannten Quereinsteigern zum Trotz.

Ausreichend Stoff also für Menschen mit Galgenhumor, die durch das fünfmalige Scheitern der FDP bei Wahlen sowie durch den erstmaligen Einsatz von Hundekot bei einer künstlerischen Meinungsverschiedenheit zusätzlich Auftrieb erhalten und sich mit ihrem Spaß in Höhen wagen, in denen sonst nur Spionage-Ballons fliegen. Jedenfalls bis zum Abschuss.