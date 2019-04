Mitternachtsspitzen im April

Zum kabarettistischen Frühjahrsputz laden Jürgen Becker, Wilfried Schmickler, Uwe Lyko und Susanne Pätzold in einer neuen Ausgabe der „Mitternachtsspitzen“ ein. Neben ihren Kollegen Friedemann Weise, Philip Simon und HG Butzko melden sich am Samstag aus aktuellem Anlass auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Rolling Stone-Urgestein Keith Richards, Biene Maja und Flip, der Grashüpfer zu Wort.

Aus einer eher ungewöhnlichen Perspektive blickt der Comedian, Liedermacher und Satiriker Friedemann Weise auf die Welt. „Die Welt aus der Sicht von schräg hinten“ lautet der Titel seines aktuellen Bühnenprogramms. In den „Mitternachtsspitzen“ präsentiert das selbsternannte „Leitmedium der deutschen Satiropopszene““ den Song „Apocalypso Number One“.

Der niederländisch-deutsche Kabarettist Philip Simon kommt mit erschreckenden Statistiken in den Wartesaal am Dom. In keinem Land der Welt würden so viele künstliche Gelenke verbaut wie in Deutschland: „Rund 400.000 neue Gelenke pro Jahr. Das sind fast 45 pro Stunde. In deutschen Krankenhäusern gehen die Haxen schneller über den Tisch als im Hofbräuhaus.“

HG Butzko setzt sich mit dem „Digitalpakt Schule“ auseinander. Die Digitalisierung biete viele Chancen und Vorteile, aber eine Debatte über die Gefahren und Risiken finde in Deutschland nicht statt. „Wussten Sie, dass auch Steve Jobs, also der Gründer von Apple, seine eigenen Kinder von Smartphones und Tablets immer kategorisch ferngehalten hat?“

Als fachkundiges Paar diskutieren Biene Maja (Wilfried Schmickler) und Flip, der Grashüpfer (Uwe Lyko) über umstrittene Pflanzenschutzmittel, und als Brexit-Experten konnten die „Mitternachtsspitzen“ Rolling Stone-Urgestein Keith Richards (Uwe Lyko) gewinnen. Annegret Kramp-Karrenbauer (Susanne Pätzold) verteidigt im Gespräch mit Gastgeber Jürgen Becker ihren Auftritt beim Karneval.

Stand: 05.04.2019, 16:03