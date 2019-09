Mitternachtsspitzen im September

Jürgen Becker zeigt anhand eines besonderen Adventskalenders auf, auf welche europäischen Genussmittel Großbritannien in Zukunft verzichten muss.

Mit drei Gästen, die aus der ehemaligen DDR stammen, werfen Jürgen Becker und sein Kabarett-Team Wilfried Schmickler, Uwe Lyko und Susanne Pätzold am Samstag ihren satirischen Blick auf Deutschland - 30 Jahre nach dem Mauerfall. Als „Ost-Spezialisten“ überraschen Michael Hatzius („Die Echse“), Stefan Danziger und Erik Lehmann dabei mit verblüffendem Insiderwissen.

Michael Hatzius und "die Echse".

Michael Hatzius kommt nicht alleine. Denn ihm zur Seite steht seit vielen Jahren „Die Echse“, eine von ihm geschaffene Puppe, die mit ihren ebenso bitterbösen wie urkomischen Kommentaren selbst ihren Schöpfer ein ums andere Mal erstaunt. Kann die Echse doch auf die komplette Evolutionsgeschichte der Menschheit zurückblicken und blickt verwundert auf Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall.

Stefan Danziger erinnert an die legendäre Pressekonferenz von Günter Schabowski.

Comedian Stefan Danziger kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Geboren in Dresden, aufgewachsen in der Sowjetunion, dann wieder Dresden. Nach der Wende landete er in Berlin-Wedding, gab dort den Stadtführer und eroberte später mit seiner komödiantischen Sicht auf die deutsch-deutsche Geschichte schnell die Comedybühnen. In den „Mitternachtsspitzen“ erinnert er sich an die legendäre Pressekonferenz von Günter Schabowski.

Erik Lehmann als "besorgter Bürger".

Auf der Bühne präsentiert er mit schauspielerischer Brillanz und bissig-scharfzüngigem Humor ein breit gefächertes Figurenpanoptikum: Erik Lehmann. Für seine politisch-satirischen Soloprogramme wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Bei Jürgen Becker schlüpft er in seine Paraderolle als „Uwe Wallisch aus Dresden“ und wirft einen Blick auf sogenannte „Besorgte Bürger“.

Wilfried Schmickler in der Rolle des Dichters Wolf Biermann.

Aus Deppendorf meldet sich Wolf Biermann (Wilfried Schmickler), Ruhrpott-Original Herbert Knebel (Uwe Lyko) erinnert sich an die Päckchen für die Brüder und Schwestern im Osten, und Susanne Pätzold schlüpft in die Rolle von Jörg Schönenborn als Wahlanalyst der ARD. Sensationell: Aus besonderem Anlass melden sich noch einmal „Loki und Smoky“ (Wilfried Schmickler und Uwe Lyko) aus dem Himmel. Denn sie planen eine Rückkehr zur Erde, um die SPD zu retten.

Susanne Pätzold parodiert Jörg Schönenborn als Wahlanalyst der ARD.

Stand: 10.09.2019, 18:01