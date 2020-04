Mitternachtsspitzen Classics

Die „Mitternachtsspitzen“ sind die am längsten existierende Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen: Sie werden seit Spätsommer 1988 und also seit über 31 Jahren ausgestrahlt, wurden 2019 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet in der Rubrik „Beste Satire-Show“. Fast alle Sendungen entstanden im Alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof.

Einige ausgesuchte Highlights wiederholt das WDR Fernsehen jeweils ungekürzt.

In der Sendung vom 20. Juni 2009 mit Gastgeber Jürgen Becker treten neben Wilfried Schmickler und Uwe Lyko als Herbert Knebel die Gäste Jochen Malmsheimer, Volker Pispers und Christian Springer auf.

