Die Generation Z, wie tickt sie und was macht sie aus? Das zeigen und erzählen vier Mädchen und vier Jungen im Alter von 15-17 Jahren.

Viel wird in den Medien über sie spekuliert und Soziologen und Psychologen sprechen davon, dass diese Generation anders ist als alle bisherigen, denn sie wurde in ein neues, digitales Zeitalter geboren. In unserem Film reden die Jugendlichen selbst.

Über Dünnsein, Traumfrauen und K-Pop. Wir, die Generation Z.

In drei Folgen erfahren wir über die Tiefen aber auch die Highlights ihres Lebens. So erzählt Marie mit beeindruckender Offenheit, wie bei ihr der Schönheitswahn in den sozialen Medien eine Essstörung auslöste, und Moritz berichtet, wie das Internet ihm half mit seinem Coming-Out. Dennis vertraut uns seine Suche nach der Traumfrau an, während Sandro die hohen Ansprüche der Mädchen beklagt und Schayan die Dating-Fallen in den sozialen Medien offenlegt. Aicha berichtet wie sie es schafft, ihre Religion gegen alle Widerstände zu leben und Mariha klärt uns auf über die psychischen Belastungen der Generation Z.

Über Sex, Dickpics und Schulstress. Wir, die Generation Z.

Sie alle fühlen sich als Generation missverstanden und wollen uns aufklären über ihr Verständnis von Freundschaft und Liebe, von Schule und Zukunft, von Identität und Geschlechterrollen und über die Bedeutung sozialer Medien in ihrem Leben. Dabei kommt Überraschendes aber auch Enttäuschendes zutage. Trotz viel Neuem kämpfen die Jugendlichen nämlich auch gegen alt bekannte Mühlen, denn auch in der digitalen Welt dürfen Jungs nicht weinen und werden Mädchen auf ihr Äußeres reduziert.

Eine Serie von Dorothe Dörholt

Redaktion: Britta Windhoff

Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Stand: 21.07.2021, 10:36