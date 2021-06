Markt vom 09.06.2021

kugelzwei: Wie wäre eine Welt ohne Vererben – so wie man es heute kennt?

400 Milliarden Euro werden pro Jahr vererbt. Fast die Hälfte der Erbemasse geht an die obersten zehn Prozent der Begünstigten. Abgesehen davon dass Vererben zwangsläufig zu Streitigkeiten führt, selbst bei einem noch so wasserdichten Testament. Vererben führt zu einer immer größeren sozialen Ungleichhheit in der Gesellschaft, die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Wir spinnen uns mal eine Welt zusammen, wie es wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, in der es das Vererben gar nicht gäbe.