Markt vom 22.04.2020

Aktionsware vom Discounter – alles das Gleiche?

Sport und Diät zum Jahresstart, Renovieren und Garten im Frühjahr, Grillen zum Sommer – Aldi und Lidl bieten beinahe zur selben Zeit nahezu identische Aktionsware an. Welcher Discounter kann es besser? Markt macht den Praxis-Check bei Insektenschutz, Werkbänken und Eismaschinen – und klärt die Frage, wie die Discounter uns diktieren, was wir wann angeblich brauchen. | video

Eine Woche nach Kabinettsbeschluss - Ladenöffnung

Seit Montag ist wieder Shopping statt Shutdown. Viele Läden in NRW haben geöffnet. Doch die vollen Fußgängerzonen sorgen für Diskussionen: können wir uns das wirklich schon erlauben oder droht mit den Lockerungen eine zweite Infektionswelle? Erst in 10 Tagen werden die Zahlen darauf eine Antwort geben. Wie das Shopping in Zeiten von Corona funktioniert, haben wir in NRWs Modehauptstadt geguckt. | video

Hochzeiten in 2020 – Alptraum oder Happy End ?

Die Hochzeit: Für viele Paare monatelange Planung und Vorfreude auf den schönsten Tag im Leben – auch im Jahr 2020. Die Vorfreude auf sich in den Armen liegende, lachende Freunde und Familie ist groß – In Zeiten von Corona wird das wohl alles ein Traum bleiben. Doch was passiert jetzt mit bereits angefallenen Kosten? | video

Selbstständige in der Coronakrise

Reihenweise kämpfen Selbstständige wegen Corona um ihre wirtschaftliche Existenz. Wir zeigen zwei Beispiele aus Mönchengladbach: Weder in der Musikschule von Rebecca Donner noch in der Physiotherapie-Praxis von Florian Strater gibt man sich geschlagen. | video

Wachstücher keine echte Verpackungsalternative

Wer versucht, umweltbewusster zu leben, macht sich inzwischen in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens Gedanken, zum Beispiel beim Frischhalten von Lebensmitteln Zuhause. Der Handel bietet seit einiger Zeit Tücher und Papier mit Bienenwachs an. Markt hat herausgefunden: Auch wenn der Ansatz gut ist, sind diese Produkte noch keine echte Alternative. | video

Haarschneidekrise

Ab dem 4. Mai dürfen die Friseursalons wieder öffnen. Doch wer traut sich da schon hin? Andere haben in den sechs Wochen Zwischenzeit längst selbst zur Schere gegriffen. Manchmal mit fatalen Folgen für die Ästhetik. | video