Markt vom 19.09.2018

Handspülmittel im Test

Wie gut spülen gängige Mittel? Wie ergiebig sind sie? Und wie sieht es mit den Inhaltsstoffen aus? Stiftung Warentest hat Spülmittel getestet. | video

Multiresistente Keime - die nächste Generation

Nach MRSA kommen jetzt die noch gefährlicheren MRGN-Keime. In Deutschland wurden sie vor zehn Jahren nur vereinzelt gefunden. Inzwischen sind es Tausende Fälle pro Jahr. Markt spricht mit einer Betroffenen – und besucht ein Krankenhaus. | video

Südafrikanische Weine aus dem Supermarkt

Wein aus Südafrika wird in Deutschland immer beliebter. Der Import hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Die Flaschen sind schon für weniger als drei Euro zu haben. Woher kommt der günstige südafrikanische Wein? Und wie geht es den Arbeitern? | mehr

Haferbrei heißt jetzt Porridge

Gesund bleiben und gesund essen, da passt der Trend vom guten alten Porridge, also Haferbrei gekocht mit Wasser, perfekt hinein. Das hat auch die Industrie erkannt und bietet Haferbrei in allen möglichen Varianten an. Aber schmeckt das? Und ist es wirklich so gesund? | video